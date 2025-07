1 Dieses Luftbild – aufgenommen zu Zeiten der Zollernalb-Kaserne – zeigt: Das Areal des Industrie- und Gewerbeparks Zollernalb ist stark begrünt. Bauliche Eingriffe müssen deshalb ausgeglichen werden. Foto: Alfred Sauter „In Rekordzeit“ haben die Planer den Bebauungsplan für den Interkommunalen Industrie- und Gewerbepark Zollernalb erarbeitet.







Einen großen Schritt weitergekommen ist der Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb mit dem Beschluss zur Offenlegung des Bebauungsplans, den das Büro „Professor Baldauf“ in Stuttgart in „rekordverdächtigen“ neun Monaten ausgearbeitet hat, wie Verbandsvorsitzender Frank Schroft in der jüngsten Sitzung betonte.