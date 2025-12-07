Meilenstein für Hüfingen: Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nimmt Gestalt an

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Hüfingen entsteht im Eiltempo. Ein Rundgang beim Richtfest zeigte die eigentlichen Dimensionen des Erweiterungsbaus.
Die Erweiterung und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist ein Meilenstein in der Geschichte von Hüfingen und ein Jahrhundertprojekt für die Feuerwehr. Darüber waren sich alle einig, die am Richtfest teilnahmen. Dieses bot einen Einblick in ein funktional geplantes Gebäude, welches auf jeglichen Schnickschnack verzichtet und die praktische Nutzung in den Fokus rückt.