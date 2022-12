1 So sieht der Entwurf des Büros GMP Architekten aus Aachen für das neue Acherner Klinikum aus. Foto: GMP Architekten

Der Kreis hat den Bauantrag für den Neubau des Acherner Klinikums eingereicht. Baubeginn soll in rund einem Jahr sein, die Inbetriebnahme ist 2028 geplant. Es ist der erste große Neubau im Zuge der Agenda 2030, für den ein Bauantrag vorliegt.















Achern -

Großprojekt ist voll im Zeitplan

"Mit dem Bauantrag sind wir dem Klinikneubau in Achern wieder einen Schritt näher", freuen sich Landrat Frank Scherer und Oberbürgermeister Klaus Muttach in einer Mitteilung des Landratsamts. Das Großprojekt sei voll im Zeitplan. Bis zur Fertigstellung des Krankenhausneubaus und der Nordtangente – der neuen Kreisstraße zwischen Achern und Sasbach – soll dann auch ein Ärztehaus auf dem Klinikcampus realisiert sein. Der Ortenaukreis werde rechtzeitig die Ausschreibung vornehmen, um eine Trägerschaft durch private Investoren, wie bereits beim bestehenden Ärztehaus, zu gewährleisten und entsprechende Bewerbungen zu ermöglichen, so das Landratsamt.

Neubau benötigt nur ein Drittel der Energie der Bestands-Klinik

Baulich sollen durch den Klinik-Neubau zum Wohl der Patienten und der Beschäftigten bessere Abläufe hergestellt und bessere Leistungen erbracht werden. Aber auch energetisch werde das Großprojekt Vorteile bringen, heißt es in der Mitteilung. Lag der Gasverbrauch 2019 und damit im letzten Jahr vor der Pandemie bei 5,7 Millionen Kilowattstunden, so werde sich dieser Energieverbrauch im Neubau durch die Umsetzung des Gebäudeeffizienzstandards "BEG 40" auf maximal ein Drittel der bisherigen Energie reduzieren. Dabei wird der Wärme- und Kältebedarf vollständig durch eine Grundwasserwärmepumpe abgedeckt. Der Neubau leiste damit einen signifikanten Beitrag zum Energiesparen und Klimaschutz.

Achern ist bereits in die Förderung von Planungskosten in das Landeskrankenhausprogramm aufgenommen. Für die Ortenauer Klinikreform Agenda 2030 hat das Land eine Förderung in Höhe von 60 Prozent – und damit deutlich über den üblichen Fördersätzen – zugesagt, weil mit der Agenda "eine Strukturbereinigung und Sicherung der medizinischen Versorgung" einhergehe.

Anbindung soll über neue "Nordtangente" erfolgen

Neben den Vorbereitungen für den Neubau arbeitet die Stadt Achern mit Hochdruck an der Erschließung über die Nordtangente. "Die ersten Erschließungsmaßnahmen für über drei Millionen Euro direkt um das neue Krankenhaus wird die Stadtverwaltung zu Beginn des neuen Jahres auf den Weg bringen", informiert Oberbürgermeister Muttach. In der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr soll nach einer Vorbereitung im gemeinsamen Projektausschuss mit Sasbach der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zur Nordtangente im Acherner Gemeinderat gefasst werden. Spätestens zur Inbetriebnahme des neuen Krankenhauses soll die Nordtangente fertiggestellt sein. Das Landratsamt werde den Förderantrag stellen, sobald der Bebauungsplan beschlossen ist und die Straßenplanung das notwendige planerische Niveau erreicht hat – möglichst Ende 2023, spätestens Anfang 2024. Die Haushaltsmittel beziehungsweise Verpflichtungsermächtigungen sind in dem vom Kreistag verabschiedeten Kreishaushalt 2023/24 veranschlagt. Seitens des Regierungspräsidiums werde die Maßnahme positiv bewertet, so die Mitteilung des Landratsamts.