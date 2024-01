Werden die Schnitzel in den Gaststätten in St. Georgen jetzt unbezahlbar?

1 In vielen Gastronomien werden die Preise wieder angehoben – auch in St. Georgen kostet das Schnitzel seit Anfang des Jahres etwas mehr. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/werbeguru

Die Mehrwertsteuersenkung für Speisen in der Gastronomie ist seit dem Beginn des neuen Jahres abgeschafft. Kann man sich das Essen gehen jetzt überhaupt noch leisten?









Link kopiert



21 Euro, so viel müsste Wolfram Morath in seiner Gaststätte Zur Stadt Frankfurt in St. Georgen eigentlich derzeit für ein Schnitzel verlangen. Das rechnet ihm ein Kostenrechner im Internet vor.