Mehrwertsteuer-Senkung Wirte rechnen vor: 38 euro für einen Rostbraten ist noch zu günstig
Für die Betreiber vom Schellenturm und vom Augustenstüble ist die Mehrwertsteuer-Senkung auf Speisen unabdingbar. Michael Pernesch und Günther Oberkamm müssen ganz knapp kalkulieren.
Michael Pernesch zuckt manchmal selbst zusammen, wenn er bei seinen Gästen abkassiert. „So viel?“, fragt sich der Koch und Betreiber vom Stuttgarter Restaurant Schellenturm dann angesichts einer Rechnung von 90 Euro für zwei Personen. Andererseits müsste er eigentlich alle sechs Monate eine neue Speisekarte drucken lassen, um mit den Kostensteigerungen mitzuhalten. Seine Preise kalkuliert er mittlerweile bis ins Detail und ziemlich knapp. „Früher war es nicht so wild, weil die Margen größer waren“, sagt der 35-Jährige. Die angekündigte Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 auf sieben Prozent wäre für ihn eine Erleichterung – um sich diesen Druck zu sparen. „Es geht ums Überleben“, sagt sein Kollege Günther Oberkamm vom Augustenstüble im Westen der Stadt über die politische Entscheidung, die nach wie vor aussteht. Die beiden Gastronomen können genau vorrechnen, warum die Rechnungen für die Gäste auch nach der Steuersenkung gleich hoch bleiben würden.