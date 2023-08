In Sulz droht die Schließung weiterer Restaurants

1 Viele Gastronomen geben an, dass sie im Fall einer Rückkehr zur 19-prozentigen Mehrwertsteuer den Betrieb schließen müssten. Foto: © Axel Bueckert – stock.adobe.com

Um Restaurants und gastronomische Betriebe zu unterstützen wurde 2020 eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent beschlossen. Nun steht diese Regelung vor dem Aus. Für viele Betriebe würde das das Ende bedeuten.









Einfach mal das Auto stehen lassen, sich spontan aufs Rad setzen und im Restaurant um die Ecke essen gehen. Aber was, wenn es gar kein Restaurant mehr im Ort gibt? Ein Szenario, das in vielen deutschen Ortschaften bald Realität sein könnte. Und auch in Sulz nicht undenkbar.