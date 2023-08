1 Viele Gastro-Betriebe fürchten um ihre Existenz. (Symbolfoto) Foto: © Hihitetlin - stock.adobe.com/Summer terrace cafe with served table and waiter

Dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in Gaststätten in wenigen Monaten wieder auf 19 Prozent steigen soll, sorgt in der von Corona gebeutelten Branche für wenig Begeisterung. Eine aktuelle Dehoga-Umfrage zeigt auf, wie vielen Betrieben im Kreis Calw dadurch die Schließung drohen könnte.









Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Land ist in Sorge. Sehr sogar. Angesichts der Ergebnisse einer Umfrage des Bundesverbands Anfang Juli ist das kein Wunder. Denn demnach fürchten 8,4 Prozent der Betriebe in Baden-Württemberg, aufgeben zu müssen, wenn die Mehrwertsteuer in der Gastronomie 2024 wieder von sieben auf 19 Prozent steigen sollte. In absoluten Zahlen wären das mehr als 2000 Gaststätten.