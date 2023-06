Der Europa-Park setzt mit dieser Maßnahme das seit Januar geltende Gesetz, Mehrwegbehälter anzubieten, nicht nur um, sondern geht noch einen Schritt weiter. Dadurch konnten in den ersten sechs Wochen seit Saisonstart schätzungsweise rund zwei Tonnen Müll, der durch Einwegbecher entsteht, eingespart werden, wie der Europa-Park in einer Pressemeldung mitteilt. Bei Tellern und Besteck bietet der Park seinen Besuchern eine Mehrwegalternative.

Die Mehrwegbecher werden aktuell in verschiedenen Designs mit Motiven des Europa-Park als Sammeledition angeboten. Wer seinen Becher zurückgeben möchte, kann ihn in Kürze auch in einen Pfandrückgabe-Automaten werfen und das Pfand optional an die Fördervereine „Santa Isabel - Hilfe für Kinder und Familien“ und „Einfach Helfen “ spenden. Damit unterstützen die Besucher wohltätige Zwecke, so der Park.

Der Europa-Park lege bereits seit seiner Gründung großen Wert auf Nachhaltigkeit. So werde ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt und kontinuierlich an der Verbesserung ökologischer wie ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeitsaspekte gearbeitet. Seit 2021 fahren die vier Panoramabahnen im Europa-Park elektrisch und abgasfrei. Bei jedem Halt am Bahnhof lädt die Bahn induktiv, also berührungsfrei.

Freizeitpark kooperiert mit Mosolf in Kippenheim

Ab 2024 soll Deutschlands größter Freizeitpark zudem komplett mit Solarenergie versorgt werden. Der Europa-Park investiert mit dem global agierenden baden-württembergischen Automobillogistiker Mosolf in eine mehr als 20 Hektar große Photovoltaikanlage in Kippenheim (wir berichteten). Die Anlage produziert nach Fertigstellung etwa 25 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien.

Bereits vor zehn Jahren wurde der Europa-Park als weltweit erster Freizeitpark vom TÜV Süd mit mit dem Zertifikat „Green Amusement Park“ ausgezeichnet, heißt es in der Pressemitteilung. Schwerpunkte der Zertifizierung sind unter anderem die Gebäude- und Anlagentechnik, die Bauweise, die Flächennutzung, das Verkehrskonzept sowie der Umgang mit Abwasser und Altlasten.