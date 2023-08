Pünktlich am Montagvormittag begann in der Empfinger Ortsmitte (L410) die Straßensperrung. Grund sind Bauarbeiten, die mehrere Monate dauern.

Es ist der erste von drei Bauabschnitten, der in der Empfinger Ortsmitte am Montag begonnen hat. Ziel ist nach Angaben der Empfinger Gemeindeverwaltung eine neue Straße mit deutlicher Lärmreduzierung.

Der erste Abschnitt verläuft entlang der Horber Straße vom Sonderpreisbaumarkt/Empfinger Getränkemarkt bis zum Rathaus. Die Arbeiten im ersten Abschnitt dauern voraussichtlich bis circa Mitte November. In diesem Zeitraum ist die Straße komplett gesperrt.

Die Umleitung

Innerörtlich wird der Pkw-Verkehr über das Horber Gässle vorbei am Friedhof zum Öschwiesenweg geleitet, Parkverbote im Horber Gässle sind dabei leider notwendig. Ein Lkw-Verbot für diese Strecke wird ausgesprochen und Kontrollen stichprobenweise durchgeführt, bereits vor den Sommerferien wurden zudem die Bankette in diesem Bereich verstärkt und ausgebaut. Alle Geschäfte oder Praxen in der Horber Straße sind fußläufig erreichbar.

Parken für Anwohner

Parkmöglichkeiten für die Anwohner stehen nur begrenzt in sonstigen Nebenstraßen, beim Friedhof, am Weiherplatz/Kehlhof oder beim ehemaligen Verkehrsübungsplatz in der Weillindestraße zur Verfügung.Der Parkplatz an der Kirche St. Georg ist während der Sanierung komplett gesperrt.

Im kommenden Jahr sind dann die Bauabschnitte Haigerlocher Straße, ab Höhe Metzgerei Blocher bis zum stationären Blitzer und der Bereich ab Rathaus bis Dettenseer Straße geplant, so dass, so der Wunsch auch der Gemeindeverwaltung, die Beatparade 2024 auf neuem Asphalt durch den Ort ziehen kann.