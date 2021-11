Vorschlag zur Videoüberwachung am Donaueschinger Bahnhof gemacht

2 Andreas Finkbeiner hatte sein Fahrrad am Bahnhof Donaueschingen abgestellt. Als er zurückkam, war es weg. Foto: Finkbeiner

Donaueschingen/Hüfingen – Andreas Finkbeiner aus Hüfingen nutzt gerne das Angebot der Bahn, für Ausflüge, Besuche und sonstige Fahrten, wäre da nicht das Problem mit seinem Fahrrad. Das wurde vor 14 Tagen am Bahnhof in Hüfingen von Unbekannten demoliert. Jetzt wurde es sogar gestohlen, und zwar am Donaueschinger Bahnhof.

Nicht der erste Verlust eines Zweirads

Für Finkbeiner war es nicht der erste Verlust eines Fahrrads im Städtedreieck – schon einmal hatte man ihm ein Zweirad gestohlen. Das geschah im Jahr 2020, als Finkbeiner mit einem recht teuren und seltenen Modell zu einem Supermarkt fuhr, um einzukaufen. "Ich habe es vor dem Markt abgestellt und abgeschlossen. Als ich wieder raus kam, war es weg", erinnert er sich.

Dort sei auch eine Videokamera installiert gewesen, die den Bereich überwacht. Allerdings, so hatte es sich später herausgestellt, war diese Überwachungsanlage zum Zeitpunkt der Tat außer Betrieb und der Täter blieb unerkannt.

2000 Euro Schaden

Der Schaden aus allen drei Vorfällen zusammen beziffert der 36-Jährige auf gut 2000 Euro. Ein teures Ärgernis, das seiner Meinung nach durch eine Videoüberwachung hätte verhindert werden können. "An den Bahnhöfen halten sich bei Dunkelheit gerne Jugendliche auf", erzählt Finkbeiner von seinen Beobachtungen. Nicht selten werde auch Alkohol konsumiert. Bis hierhin zeigt er noch Verständnis: "Wir waren ja auch mal jung."

Aber bei einer Sachbeschädigungen höre sein Mitgefühl auf. Hoffnung, dass die Fahrrad-Diebstähle und die Sachbeschädigung aufgeklärt werden, hat er nicht. Wie auch, eine Videoüberwachung in diesen Bereichen an den Bahnhöfen gebe es ja nicht. Die Sachbeschädigung vor rund zwei Wochen hatte er deshalb auch gar nicht erst angezeigt.

Bahn legt Kriterien in Katalog fest

Mit seiner Einschätzung liegt Finkbeiner nicht falsch. "Derzeit gibt es keine Videoüberwachung an den Bahnhöfen in Hüfingen und Donaueschingen", teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage mit. Als Grund nennt sie, dass der Bahn aktuell keine Meldungen über gehäuft auftretende Diebstähle oder Vandalismusschäden vorlägen.

Gemeinsam mit der Bundespolizei lege die Bahn nach einem Kriterienkatalog fest, an welchen Bahnhöfen Videotechnik installiert, um- oder ausgebaut werde. "Der Kriterienkatalog enthält unter anderem Indikatoren wie Reisenden-Aufkommen, Bahnhofsgröße und Großveranstaltungen", so die Sprecherin weiter. Im Fokus würden dabei immer die Sicherheit der Reisenden, Bahnhofsbesuchern und der DB-Mitarbeitenden stehen.

Strateten der Kategorie Massendelikte

Gegen diese Annahme spricht, dass Fahrraddiebstähle und auch Sachbeschädigungen für die Polizei keine Seltenheit sind. "Mit gestohlenen Fahrrädern haben wir häufig zu tun", erklärt Polizeisprecher Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz. Solche Straftaten zählt er zu der Kategorie Massendelikte. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen sei jedoch sehr gering.

Als einen Grund hierfür nennt er die schwierige Zuordnung von Diebesgut zu den rechtmäßigen Besitzern. Im Schwarzwald-Baar-Kreis liege die Quote bei 9,9 Prozent im Jahr 2019 und bei 13,7 Prozent im Jahr 2020. Im Vergleich zu Großstädten und Ballungsräumen sind das sogar recht gute Werte.

Aufklärung ist nicht wahrscheinlich

"Wenn wir eine Anzeige zu einem solchen Delikt bekommen, dann prüfen wir, ob es in der Nähe eine Videoaufzeichnung gibt", erklärt Polizeisprecher Popp weiter. Man könne allerdings immer erst dann tätig werden, wenn eine Anzeige vorliege. Eine Anzeige zum aktuellen Fahrrad-Diebstahl hat Andreas Finkbeiner gestellt.

Ohne Videobeweis und wegen der geringen Wahrscheinlichkeit für eine Aufklärung macht sich der Hüfinger aber wenig Hoffnung, sein Zweirad wiederzusehen. Der Diebstahl habe sich übrigens in der Zeit zwischen dem 18. November um 8 Uhr und dem 21. November um 19 Uhr zugetragen haben, erzählt Finkbeiner.