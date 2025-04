Mehrkampf um Europa in der Bundesliga: Was im Endspurt für den SC Freiburg spricht – und was nicht

Als Tabellensechster hat der SC Freiburg alles in der eigenen Hand – selbst Platz vier ist noch in Reichweite. Doch die Konkurrenz ist groß: Nicht nur Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart haben im Saisonendspurt noch einiges vor.

Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen machen die Meisterschaft unter sich aus, Eintracht Frankfurt kann langsam, aber sicher für die Champions League planen. Dahinter jedoch ist der Kampf um die Europapokal-Plätze entbrannt, auch RB Leipzig als Vierter ist noch lange nicht durch. Ein Überblick.

Die Ausgangslage

Fünf Spiele sind in dieser Saison noch zu absolvieren, 15 Punkte werden noch vergeben. Als Fünfter ist derzeit der FSV Mainz 05 (46 Punkte) auf Kurs Europa League, während der SC Freiburg (45) auf Platz sechs für die Conference League qualifiziert wäre – gleichzeitig aber nur drei Punkte Rückstand auf die den Tabellenvierten aus Leipzig hat.

Der BVB ist zum Siegen verdammt

Dahinter dürfen noch mehrere Teams aufs europäische Geschäft hoffen – darunter Mönchengladbach (44) und Borussia Dortmund (42). Der BVB ist fast schon gezwungen, im Saisonfinale den Sprung nach Europa zu schaffen, selbst die Europa League wäre für die Westfalen eigentlich zu wenig.

Lucas Höler: „Wir wollen in den nächsten fünf Wochen weiter Vollgas geben und jetzt richtig oben reinrutschen.“ Foto: dpa/Harry Langer

Mit Bremen (42) und dem FC Augsburg (42) sind zudem zwei Teams in der Verlosung, die zu Beginn der Saison wohl wenige auf dem Zettel hatten.

Der VfB Stuttgart hat fünf Punkte Rückstand auf den Sport-Club

Und dann wäre da noch der VfB Stuttgart. Der Vizemeister der Vorsaison hat in 29 Spielen 40 Zähler gesammelt. „Fünf Punkte in fünf Spielen aufzuholen, das ist absolut realistisch“, gab Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach der Niederlage gegen Bremen die Marschroute vor. Doch auch in der Landeshauptstadt weiß man, dass man dabei auch auf die Patzer mehrerer anderer Teams hoffen muss.

Das Restprogramm

Dreimal darf der SC Freiburg noch zu Hause antreten, bekommt es dabei aber auch mit den Spitzenteams aus Leverkusen und Frankfurt zu tun. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt Hoffenheim ins Europa-Park-Stadion, in der Fremde muss die Elf von Trainer Julian Schuster noch in Wolfsburg und am vorletzten Spieltag beim Schlusslicht aus Kiel ran.

Keine Kampfansagen

Mit Kampfansagen hält man sich im Breisgau aber zurück. „Es bringt nichts, wenn ich jetzt hier stehe und sage, am Ende müssen wir da und da stehen“, sagte Kapitän Chrisitan Günter nach dem Spiel in Gladbach. Aber: Die „tolle Ausgangsposition“, von der Schuster in der Vorwoche sprach, wurde durch den Sieg bei den „Fohlen“ noch mal etwas besser.

Hoffnung sollte den Breisgauern auch das schwere Programm der Mainzer machen. Die Rheinland-Pfälzer spielen noch gegen die Top drei der Liga. Und Dortmund und Gladbach spielen am Ostersonntag auch gegeneinander.

Die Vergangenheit

Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel brauchte es in der Bundesliga im Schnitt 52 Punkte für den sechsten Platz, für Rang fünf waren 55,41 nötig. Beides Punktzahlen, die für den SC Freiburg noch absolut in Reichweite sind.

Stuttgart kann den Umweg über das Pokalfinale gehen

59 Punkte, das SC-Ergebnis aus der Saison 2022/23, die auf Platz fünf und damit in der Europa League endete, wird die Schuster-Elf aber wohl nicht mehr schaffen – auch wenn es rechnerisch mit fünf Siegen noch möglich wäre.

Für die Konkurrenz aus Stuttgart ist derweil klar: Um noch irgendwie in die Top sechs zu kommen, braucht es fast schon eine solche Siegesserie. Und wenn nicht, hat der VfB immer noch die Chance auf die Europa-League-Quali durch einen Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen Bielefeld.

Der 30. Spieltag

Im drittletzten Heimspiel der Saison steht für den SC Freiburg am Samstag ein Südwest-Duell an. Gegner Hoffenheim hat dank des Sieges gegen Mainz acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, die größte Abstiegsgefahr scheint gebannt.

Heimsieg gegen Hoffenheim wäre wichtig

Und der SC Freiburg? „Wir wollen in den nächsten fünf Wochen weiter Vollgas geben und jetzt richtig oben reinrutschen“, sagte Lucas Höler nach dem 2:1-Erfolg gegen Mönchengladbach. Voraussetzung dafür: Ein Heimsieg gegen Hoffenheim am Ostersamstag.