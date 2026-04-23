Mehrjährige Sperre: Mann will trotz Verbots über Weil am Rhein einreisen

Die Bundespolizei hat am Autobahnzoll in Weil am Rhein an der Schweizer Grenzen einen Mann festgenommen, der gar nicht nicht Deutschland einreisen darf. Er sitzt nun in Haft.
594 Tage Haft: Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen Gesuchten nach einer Kontrolle am Grenzübergang Autobahn in Weil am Rhein an der Schweizer Grenze festgenommen. Eigentlich durfte sich der Mann gar nicht in Deutschland aufhalten, da nach einer Teilverbüßung der Haftstrafe die Abschiebung mit mehrjähriger Einreisesperre erfolgte, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.