Mehrjährige Sperre: Mann will trotz Verbots über Weil am Rhein einreisen

Die Bundespolizei hat am Autobahnzoll in Weil am Rhein an der Schweizer Grenzen einen Mann festgenommen, der gar nicht nicht Deutschland einreisen darf. Er sitzt nun in Haft.

594 Tage Haft: Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen Gesuchten nach einer Kontrolle am Grenzübergang Autobahn in Weil am Rhein an der Schweizer Grenze festgenommen. Eigentlich durfte sich der Mann gar nicht in Deutschland aufhalten, da nach einer Teilverbüßung der Haftstrafe die Abschiebung mit mehrjähriger Einreisesperre erfolgte, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.

Nach der Haft droht die erneute Abschiebung Nun reiste er wieder nach Deutschland ein und verbüßt nun die Reststrafe, danach droht ihm die erneute Abschiebung. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Rumänien wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Betrugs, war der Mann im Jahr 2021 durch ein Gericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Nach einer Teilverbüßung schoben die deutschen Behörden den Mann nach Rumänien ab. Zugleich erfolgte eine mehrjährige Einreisesperre für Deutschland. Da der Gesuchte erneut einreiste, muss er nun auch die Restfreiheitsstrafe von 594 Tagen absitzen. Die Bundespolizei nahm den 57-Jährigen fest und lieferte ihn ins Gefängnis ein.