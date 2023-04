Bürgermeister Tobias Uhrich gab am Donnerstagabend die Ergebnisse im Jugendzentrum in Altenheim bekannt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren“, sagte er an das neue Gremium gerichtet. Bei einer Fahrt nach Berlin werde man sich gegenseitig kennenlernen.

„Das wird ein super Gremium, das tolle Projekte anpacken wird“, blickte Dennis Wurth, bisheriger Sprecher des Jugendgemeinderats voraus.

Die meisten Stimmen erhielt Hanna-Katharina Stoll (84), gefolgt von Luca Jockers (77) und Oliver Eisele (71). Es folgten Alessio Walter (62), Letizia de Bortoli (60), Laura Jockers (54), Brian Kaiser (42) und Sarah Fischer (28). Paula Waeldin, Mantas Koch und Fabienne Bächle erhielten jeweils 24 Stimmen.