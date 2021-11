1 Ein Leben in Gemeinschaft bietet das Mehrgenerationen-wohnhaus in Balingen. Foto: Szymanski

Balingen. An Steffen Baumgarts Wohnungstür steckt der Schlüssel mitunter außen. Ein Zeichen für Raja, kurz mal reinzuspitzen. Das quirlige Mädchen möchte mit einigen der anderen 13 Kinder, in Kürze sogar 14, im Mehrgenerationen-Wohnhaus an der Spitalwiese spielen.

Auch die anderen 51 Bewohner haben es nicht weit, ein Schwätzchen zu halten, um Rat zu fragen oder einfach auf den Laubengang zu treten. Irgendjemand hält sich bestimmt auf im überdachten Innenhof. So wie der Sonderpädagoge und Erzieher Steffen Baumgart, der unter Multipler Sklerose leidet und sich meist im Rollstuhl bewegt. "Ich bin nicht hier eingezogen, damit ich versorgt werde, ich schätze die Gemeinschaft." Aber das Leben hier sei schon ein wenig eine Herausforderung. So zu leben, individuell und doch gemeinsam, gilt vielen als das Wohnmodell der Zukunft. Doch funktioniert das gemeinschaftliche Leben mit Familien, allein Erziehenden, Ruheständlern und Migranten?

Andrea Hildwein von der "Firma Mehrgenerationen-Wohnhaus" betont beim Empfang mit Gästen aus Politik, Stadtverwaltung und Bevölkerung: "Ein Traum wurde mehr als erfüllt und übertrifft alle Erwartungen." Sie und Volker Kolbus sind mittendrin bei diesem fröhlichen Treffen in der rund neun Millionen Euro teuren Wohnanlage mit 1830 Quadratmetern Wohn- und 520 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche. "Hier wird viel gefeiert“, verrät Hildwein. Geplant sei das Öffnen des Hauses für alle, wenn es die Pandemie erlaube. Zum "Winterzauber" lädt das Generationennetz Balingen für Samstag, 20, November, 11 bis 16 Uhr, in die Anlage ein und bietet selbst gemachte Handwerkskunst sowie Leckereien an.

Vergessen seien die Schwierigkeiten mit dem zu weichen Boden, die Terminverzögerungen, die administrativen und planerischen Schwierigkeiten sowie Anlaufprobleme rund um die "Firma". Denn das Generationenhaus ist eine GmbH & Co. KG. "Sie verwaltet sich selbst, und wir versuchen gemeinsam, das Haus in Schuss zu halten." Je nach Talent und Kenntnis würden alle mit anpacken bei der Reinigung, im Garten oder dem Immobilien-Management, berichtet sie. Bürgermeister Reinhold Schäfer spricht von einem "gemeinsamen Wohn(t)raum" und davon, dass er sich über das Realisieren dieses Vorzeigeprojekt freue. Denn die Bewohner und Kommanditisten "sind Impulsgeber für eine Gesellschaft, die sich ändert".

Für Aya Abdelhafez, Notfallärztin am Zollernalb-Klinikum und ihren Mann Ahmed, Arzt für Anästhesie und Intensivmedizin, ist das Leben in der Gemeinsamkeit keine Besonderheit: "In Ägypten leben wir in einer großen Gemeinschaft mit Familie, Nachbarn und Freunden."

Dann spielt Christel Höckh die Sonate in D-Dur von Beethoven, die dank guter Akustik im Atrium jeden genauso erreicht wie der Text des von Marina Dietz für die Zeitkapsel geschriebenen Briefs.

Das Ehepaar Gertrud Dietert und Roland Alber macht sich derweil in der Küche zu schaffen. "Klar könnten wir hier vieles anklagen, aber wir sind kontaktfreudig und schätzen die Gemeinschaft. Das überwiegt", sagt der ehemalige Bauingenieur, dem der Umweltaspekt besonders wichtig ist mit der Wärmepumpe und anderen CO2-neutralen Installationen.