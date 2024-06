1 Mehrfach verglich der Ortschaftsrat von Ottenheim das Bauvorhaben in der Schwarzwaldstraße 11a mit dem in unmittelbarer Nähe liegenden Gebäude mit der Hausnummer 19. Auch dieses hatte der Ortschaftsrat damals abgelehnt. Foto: Goltz

Der Ortschaftsrat begrüßt die Innenverdichtung – allerdings nicht in solchen Dimensionen, wie es in der Schwarzwaldstraße geplant ist. Das Vorhaben wurde abgelehnt und der Rat diskutierte über die Aufstellung eines Bebauungsplans im Ortskern.









Die Tagesordnung der letzten Ottenheimer Ortschaftsratssitzung vor den Kommunalwahlen war mit seinen fünf Punkten zwar überschaubar – dafür hat der Rat aber eine gute Stunde über einen Antrag eines Neubaus in der Schwarzwaldstraße gewettert. Der Unmut über das Bauvorhaben mündete in eine Grundsatzdiskussion: „Ich frage hier mit aller Deutlichkeit in die Runde: Wie wollen wir unser Ottenheim gestalten, wie soll es sich entwickeln und was sind wir dafür bereit, zu tun?“, fragte Ortsvorsteherin Silke Weber. Von ihrem Gremium bekam sie daraufhin verschiedene Meinungen dazu.