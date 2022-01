1 Schon vom Bahndurchlass aus fällt der Blick auf die großzügige Wiesenfläche auf der zwei Mehrfamilienhäuser verwirklicht werden sollen. Foto: Schmidt

In Göllsdorf sollen gleich drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Um eins gab es im Ortschaftsrat eine Debatte. Die Dimensionen sind zu gewaltig.















Rottweil-Göllsdorf - Nicht nur im Neubaugebiet Brunnenäcker wird in Göllsdorf Wohnraum geschaffen, auch zwei Baulücken sollen durch Mehrfamilienhäuser geschlossen werden.

Der Göllsdorfer Ortschaftsrat begrüßte die Bauvorhaben, wenngleich nicht vorbehaltslos. Das alte Wohnhaus in der Jungbrunnenstraße 34 stehe seit Jahren leer, berichtete Ortsvorsteher Wolfgang Dreher. Nach seinem Abriss gelte für einen Neubau der Paragraph 34 Baugesetzbuch, der für nicht überplante Innenbereichen die Vorgaben regele. Maßgeblich sei daher die Umgebungsbebauung, in das sich das Bauwerk einfügen müsse. Das gelinge mit dem geplanten Bauvorhaben aber nicht, stellte nicht nur der Rat in Göllsdorf, sondern bereits die Bauverwaltung fest.

Sowohl in der Höhe wie auch in der Tiefe weiche das geplante Mehrfamilienhaus von den umliegenden Bestandsgebäuden ab, erläuterte Dreher. Dem Bauherrn wurde daher empfohlen, das Projekt, etwa in Absprache mit der Bauverwaltungen, abzuspecken. Bestenfalls würden dann auch nicht acht Wohneinheiten, sondern weniger verwirklicht, was auch die Parkplatzsituation entschärfen könnte. Ein Kompromiss, so die Räte, könne die Genehmigungsfähigkeit herstellen.

Zufahrt sorgt für Kopfzerbrechen

Dem zweiten Vorhaben wurde indes zugestimmt. Dort bereitete allein die Zufahrtssituation leichtes Kopfzerbrechen. In der Rottweilerstraße gegenüber des Instituts für Materialprüfung, also noch auf der Gemarkung Göllsdorf, sollen gleich zwei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohnungen zwischen 51 und 92 Quadratmeter gebaut werden. Jeder Wohneinheit würden auf der 25 Ar großen Wiesenfläche 1,5 Parkplätze zur Verfügung gestellt. Mit einer Lösung, die von den Räten ausdrücklich gelobt wurde. Reiner Hils nannte das Vorhaben einen "Gewinn für Göllsdorf".