Mehrfamilienhaus in Dobel: Urlauber oder gar Monteure? Rat lehnt weitere Ferienwohnungen ab

Ein Mehrfamilienhaus in der Dobler Hauptstraße soll ein reines Domizil für Touristen werden. So geht Wohnraum verloren, lautet einer der Kritikpunkte. Ein anderer betrifft das Vorgehen.
Das Gebäude Hauptstraße 22 ist eine Adresse, die kennen die Dobler Gemeinderäte langsam auswendig. In ihrer jüngsten Sitzung hatten sie es – wieder einmal – mit dem Mehrfamilienhaus zu tun. Auch das Anliegen dürfte ihnen ihnen bekannt vorgekommen sein. So stand die „Umnutzung von fünf Wohneinheiten zu Ferienwohnungen in einem Mehrfamilienhaus“ auf der Tagesordnung.