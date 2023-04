Nach Überfall in Lahr: Haupttäter ist in Haft

Ein 23-Jähriger war am 5. Februar in der Max-Planck-Straße ausgeraubt worden. Die Polizei hat den Fall jetzt offenbar aufgeklärt.









„Mehrere Jugendliche sollen in der Max-Planck-Straße einen 23-Jährigen überfallen haben“ – das meldete die Lahrer Zeitung am 9. Februar. Die Überschrift war vorsichtig formuliert, da damals nicht ganz klar war, was vier Tage zuvor, am 5. Februar, wirklich passiert war.

Zwischenzeitlich haben die Ermittlungen der Kripo ergeben, dass es sich tatsächlich um ein Raubdelikt handelte. Demnach sei der 23-Jährige von einer Gruppe junger Männer unter anderem mit einer Schreckschusswaffe attackiert worden. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe steht im dringenden Verdacht, die Schreckschusswaffe gegen den 23-Jährigen eingesetzt und ihm persönliche Gegenstände abgenommen zu haben. Das hat die Polizei am Dienstag berichtet.

Intensive Ermittlungsarbeit hätte die Kripobeamten auf die Spur des Heranwachsenden sowie zweier weiterer – wegen anderer Straftaten verdächtigen – jungen Männer gebracht. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen in Lahr und Umgebung erwirkt. Bei einer Durchsuchungsaktion am frühen Morgen des 29. März wurden drei Verdächtige von 19 bis 21 Jahren vorläufig festgenommen und umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Unter anderem fanden die Einsatzkräfte auch eine Schreckschusswaffe, die als mögliches Tatmittel für den Überfall am 5. Februar in Betracht kommt. Weitere sichergestellte Gegenstände lassen die Vermutung zu, dass diese aus anderen Straftaten stammen könnten, so die Polizei. Die Überprüfungen hierzu würden allerdings noch ausstehen.

Der 19-Jährige wurde am 29. März auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter des Amtsgerichts Offenburg vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes erließ. Der Heranwachsende befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die beiden anderen Männer kamen wieder auf freien Fuß. red/sl