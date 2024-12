Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat bekanntgegeben, dass an mehreren Orten in Deutschland im Abwasser Polioviren, die Kinderlähmung verursachen können, nachgewiesen wurden.

„Dass an mehreren Orten Polioviren gefunden wurden, gibt Hinweise darauf, dass es eine nicht unbedeutende Anzahl an Virusträgern in Deutschland gibt, die nicht-immune Personen anstecken können“, heißt es.

„Auch wenn aufgrund der hohen Impfquoten und guten Hygienebedingungen in Deutschland die Gefahr, sich mit den Viren anzustecken, gering einzustufen ist, kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, dass ungeschützte Personen erkranken können“, erläutert Evelyn Bressau, Leiterin des Gesundheitsamts.

Das Gesundheitsamt bittet daher jeden, den aktuellen Impfstatus zu überprüfen, bei Fragen auf den Hausarzt oder den Kinderarzt zuzugehen und vorhandene Impflücken zu schließen.