Mehrere Verstöße festgestellt: Polizei nimmt bei Rottweil Poser- und Tuningszene ins Visier

1 Bei einer Kontrollaktion gegen die Poser- und Tuningszene hat die Polizei bei Rottweil mehrere Verstöße aufgedeckt. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.c Bei gezielten Kontrollen der Poser- und Tuningszene am Samstag hat die Polizei bei Rottweil mehrere Verstöße festgestellt.







Link kopiert



Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 1 Uhr insgesamt 20 Fahrzeuge. Dabei fiel ihnen gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Rottweil und Neukirch ein 38-jähriger Fiat-Fahrer mit einem übermäßig lauten Auspuff auf. Bei der Kontrolle wurde laut Polizeiangaben eine nicht zugelassene Abgasanlage festgestellt. Da der Fahrer zudem keinen Nachweis für die geänderten Felgen mitführte, wurde ihm die Weiterfahrt vor Ort untersagt. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt, der Fiat zum Polizeirevier gebracht.