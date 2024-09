Ein unzureichend gesichertes Pannenauto hat am Samstagmittag auf der B 523 zwischen Wurmlingen und Tuttlingen zu mehreren Auffahrunfällen geführt. Offenbar ist eine bislang unbekannte Frau geflüchtet, nachdem das Benzin in ihrem Wagen leer war.

Gegen 11.45 Uhr blieb die Autofahrerin mit ihrem Wagen mangels Kraftstoff liegen. Während die Frau sich entfernte, ließ sie ihr Auto lediglich mit eingeschaltetem Warnblinker mitten auf der Fahrbahn zurück.

Ein kurz darauf in Richtung Schwenningen fahrender 27-Jähriger schaffte es gerade noch dem liegen gebliebenen Auto auszuweichen, einem wiederum hinter ihm fahrenden 42-Jährigen mit einem BMW reichte es nicht mehr, sodass er in das stehende Pannenfahrzeug prallte. Dabei erlitten zwei Insassen leichte Verletzungen.

Ein weiterer Wagen stieß mit dem BMW zusammen. Dabei verletzten sich ebenfalls zwei Mitfahrer leicht.

Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Unmittelbar nach der zweiten Kollision fuhr ein weiteres Auto an die Unfallstelle heran, aus dem zwei Personen ausstiegen und aus einem Benzinkanister Kraftstoff in den liegengebliebenen Wagen füllten. Anschließend setzte sich eine Frau in das Pannenauto und fuhr einfach davon, ohne sich um die verursachten Unfälle zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der unbekannten Autofahrerin aufgenommen. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.