Mehrere Verletzte: 20.000 Euro Schaden durch Unfall in Laufen

Sicherungskasten brennt, Rohr bricht Sieben Wohnungen in Ebingen nach Einsatz unbewohnbar

Eine gemeldete Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus hat in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Hörnaitenstraße in Ebingen zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt.