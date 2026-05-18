Mehrere Varianten: Darum muss die Glasbausteinwand der Grundschule Welschensteinach saniert werden

Da die Glasbausteinwand der Grundschule Welschensteinach instabil ist und gesichert werden muss, ist eine Sanierung notwendig.
Ortsvorsteher Xaver Rockenstein informierte bei der Sitzung des Ortschaftsrats über ein Thema, das auch den Gemeinderat beschäftigte. Die Glasbausteinwand der Grundschule ist marode, es bestehe dringender Handlungsbedarf. Schon 2020 sei die Glasbausteinwand Thema gewesen, inzwischen sei sie aber instabil und musste gesichert werden. Die Kosten für eine Erneuerung der Wand würden sich je nach Variante zwischen 40.000 und 60.000 Euro belaufen. Allerdings sei die Maßnahme im Haushalt nicht vorgesehen.