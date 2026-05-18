Mehrere Varianten: Darum muss die Glasbausteinwand der Grundschule Welschensteinach saniert werden

Da die Glasbausteinwand der Grundschule Welschensteinach instabil ist und gesichert werden muss, ist eine Sanierung notwendig.

Ortsvorsteher Xaver Rockenstein informierte bei der Sitzung des Ortschaftsrats über ein Thema, das auch den Gemeinderat beschäftigte. Die Glasbausteinwand der Grundschule ist marode, es bestehe dringender Handlungsbedarf. Schon 2020 sei die Glasbausteinwand Thema gewesen, inzwischen sei sie aber instabil und musste gesichert werden. Die Kosten für eine Erneuerung der Wand würden sich je nach Variante zwischen 40.000 und 60.000 Euro belaufen. Allerdings sei die Maßnahme im Haushalt nicht vorgesehen.

„Die Sicherung war eine Eilentscheidung – sonst bin ich im Gefängnis, falls etwas passiert“, zeigte Bürgermeister Benedikt Eisele die Dringlichkeit auf. Die provisorische Absicherung könne nach Einschätzung einer Fachfirma noch mindestens ein Jahr bestehen bleiben, so dass die Sanierung auch ins kommende Jahr geschoben werden könne.

Möglich wäre auch, die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen an der Schule für dieses Jahr zu streichen und stattdessen die Glasbausteinwand in Angriff zu nehmen. „Das halte ich für ganz unglücklich – wie lang haben wir dafür gekämpft“, sagte Rockenstein und schlug vor, die geplante Sanierung der Stützmauer und den Treppenaufgang zum Friedhof zu verschieben. Ein Statiker habe gesagt, dass hier keine akute Gefahr bestehe.

Sanierung könnte nach 2027 verschoben werden

„Wir sollten uns Gedanken machen, wo wir langfristig mit dem Gebäude hinwollen“, hielt der Bürgermeister fest. Was die Glasbausteinwand angehe, so schlug die Verwaltung dem Gemeinderat mehrere Varianten mit den zugehörigen Kostenangaben vor. In allen sollen die Glasbausteine durch Fenster oder Lichtbänder ersetzt werden.

Die Wand soll entweder teilweise hochgemauert, oder mit einer Holzständerwand verschlossen werden. Christian Schätzle (CDU) schlug als weitere Variante ein senkrechtes, statt des vorgeschlagenen waagrechten Lichtbands vor. Rockenstein wollte wegen dieser Zusatzvariante noch Rücksprache mit dem Rechnungsamt halten.

Glasbausteinwand

Glasbausteinwände sind lichtdurchlässige, robuste Raumtrenner. Sie sind nicht tragend, bieten Sichtschutz und eine gute Schalldämmung.