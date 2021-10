1 An den Radwegekreuzungen zur B 33 in der Schwenninger Straße kam es nach der Umgestaltung bereits zu mehreren Unfällen mit Radfahrern, die an dieser Stelle Vorfahrt haben. Foto: Eich

Was von den Verantwortlichen als mustergültige Umsetzung einer Radwegekreuzung angesehen wird, sorgt derzeit für ein erhebliches Gefahrenpotenzial: An den neu gestalteten Einmündungen zur B 33 kam es zu mehreren Unfällen zwischen Auto- und Radfahrern. Die Polizei ist überrascht, der ACE appelliert.















Villingen-Schwenningen - Das leuchtende Rot des Radwegs sticht ins Auge, die Stopp-Zeichen sind unübersehbar und trotzdem scheint vielen Autofahrern die Verkehrsregelung an den Abfahrten der B 33 am Landratsamt nicht klar zu sein. Denn: An den Radwegekreuzungen haben sich in diesem Jahr mehrere Unfälle ereignet. Nun machen sich Verkehrsexperten Gedanken, was gegen die offensichtlichen Gefahrenstellen gemacht werden kann.