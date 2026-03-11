Mehrere tausend Euro Schaden: Diebe stehlen Kreuze und Statuen

1 Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Foto: Hildenbrand (Symbolfoto) Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf dem Friedhof in Zell mehrere Statuen und Kreuze entwendet.







Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf dem Friedhof in Zell mehrere Statuen und Kreuze entwendet. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Mutmaßlich weil sie gestört worden sein könnten, konnten die Diebe nicht alle demontierten Kreuze einsammeln und legten diese stattdessen in unmittelbarer Nähe der Gräber bereit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesen Straftaten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07835/54 74 90 bei den Ermittlern des Polizeipostens in Zell zu melden.