Mehrere Millionen Euro in Infrastruktur gesteckt: Diese Mitarbeiter halten den Europa-Park hinter den Kulissen am Laufen

1 Die Logistikleiterin Martina Stojmenov weiß genau, in welchem Regal was zu finden ist. Täglich nimmt sie mit ihrem Team rund 500 Pakete im Hauptlager entgegen, die an den Europa-Park geliefert werden Foto: Piskadlo

Eine neue Feuerwache, größere Lagerflächen und eine neue Schneiderei: Der Ruster Park steckte in den vergangenen Monaten mehr als zehn Millionen Euro in die Infrastruktur und gab bei einem Rundgang einen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen.









„Der Europa-Park ist wie eine kleine Stadt“, erklärt Geschäftsführerin Ann-Kathrin Mack am Montagmittag. Gemeint ist damit die Infrastruktur: Täglich müssen Hotels, Gastronomien und Geschäfte beliefert werden und im Notfall braucht es Einsatzkräfte, die für Sicherheit sorgen. Aber auch die Grünflächen brauchen tägliche Pflege. Damit das Ganze für die kommenden Jahrzehnte gesichert ist, wurde in den vergangenen Monaten kräftig hinter den Kulissen gearbeitet. Bei einem Presserundgang präsentierte der Europa-Park das Ergebnis der Millionen-Investitionen und gab einen Einblick in die Arbeit jener Menschen, die den Park im Hintergrund am Laufen halten.