Mehrere Maßnahmen geplant: St. Georgen ist bald Ökopunkte-Millionär

Kunstausstellung in Königsfeld Einzigartige Werke bei „Tusche in Bewegung“

In der Galerie K3 in Königsfeld werden ab kommenden Samstag, 1. Februar, 43 besondere Bilder einer in Deutschland und Europa seltenen Kunstrichtung zu sehen sein. Die Ausstellung „Tusche in Bewegung“ der Sumi-e-Meisterin Nicole Reuther ist die erste ihrer Art in der Umgebung.