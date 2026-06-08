Mehrere Jahre Haft drohen: Angeklagte gestehen nicht nur versuchte Geldautomatensprengung in Münchweier

Zwei Männer sollen sich im Herbst 2024 auf Beutezug begeben und Geldautomaten gesprengt haben. Dreimal scheiterten sie – auch in Münchweier. Nun drohen Haftstrafen.
Die Anklage hat die mutmaßlichen Taten minuziös aufgelistet: Zweimal waren zwei vorbestrafte Männer im Oktober 2024 beim Versuch, aus einem Geldautomaten Geld zu stehlen, gescheitert – erst in Glottertal im Freiburger Umland, dann in Eschbach im Markgräflerland. In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober versuchten es die beiden heute 51- und 54-Jährigen in der Volksbank in Münchweier ein drittes Mal.