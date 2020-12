Mehrere Hundert Euro gestohlen Langfinger bestiehlt Jungmusiker

Lesen Sie auch: Einbruch im Tierheim Rottweil - sogar die Spenden geklaut

Die meisten warfen erfahrungsgemäß Beträge zwischen 5 und 10 Euro in die Kasse, berichtet Heckhoff. Normalerweise kommen beim Stand auf dem Weihnachtsmarkt um die 200 bis 300 Euro zusammen, und von dieser Summe könne auch bei der Verkaufsaktion mit Spendenkasse ausgegangen werden. Der Erlös wird normalerweise in die Nachwuchsarbeit der Jugendmusik investiert.

Ob es nicht riskant ist, eine Kasse, gefüllt mit Bargeld, unbeaufsichtigt so weit abseits hängen zu lassen? Hubert Pflumm, der beim Aufbau mitgeholfen hat, berichtet, dass die Kasse mit zehn Zentimeter langen Schrauben an der Wand befestigt wurde. Mit einem Schraubenzieher könne man diese nicht einfach herausdrehen. Da braucht es schon deutlich mehr Kraft. Wohl deshalb hat der Langfinger vermutlich einen Akkuschrauber genutzt, um die Kasse von der Wand zu lösen: Denn nur so konnte er an den Inhalt kommen. Der Dieb hat den Behälter ganz offensichtlich abgeschraubt und fein säuberlich wieder aufgehängt. Spuren einer Beschädigung sind nicht zu sehen.

Künftig keine Verkäufe und Aktionen mit unbeaufsichtigten Kasse

Umso größer war die Überraschung, als die Nachricht vom Diebstahl am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr unter den Musikern publik geworden ist. Nur noch 45 Euro seien in der Kasse gewesen, erzählt Heckhoff. Auch wenn die Höhe der gestohlenen Summe nicht genau bekannt ist, müssen es einige Hundert Euro gewesen sein, definitiv mehr als 45 Euro. "Von einer Person wissen wir, dass sie alleine 50 Euro eingeworfen hat." Man kennt sich, viele Spender sind mit den Jungmusikern verwandt.

Heckhoff erzählt, dass die Bedingungen für den Verein wegen Corona ohnehin schon schwieriger seien. Sowohl das Sommerfest als auch der Weihnachtsmarkt - die finanziellen Standbeine der Jugendmusik -­ sind dieses Jahr schließlich ausgefallen, gleichzeitig liefen die Kosten weiter. Heckhoff über den Diebstahl: "Schade, weil die Einnahmen wegbrechen." Die Musiker hätten darauf vertraut, dass ein solcher Diebstahl in einem ländlichen Gebiet wie Zimmern nicht passiert.

Was der Diebstahl für den Verein bedeutet? Heckhoff: Man werde künftig wohl keine Verkäufe und Aktionen mehr mit einer unbeaufsichtigten Kasse organisieren. Und doch: "Wir werden es überleben", meint Heckhoff. Die Musiker hätten noch ein finanzielles Polster. Trotzdem: eine ärgerliche Sache, die ganze Angelegenheit. Angezeigt habe der Verein den Diebstahl bislang nicht. Heckhoff: "Die Chancen sind sehr gering, dass man den Täter findet."

Wer dennoch Hinweise hat, die der Verein an die Polizei weitergeben wird, wendet sich telefonisch an den zweiten Vorstand der Jugendmusik, Thomas Pflumm, unter 07471/14345 oder per E-Mail an 2.Vorstand@ju gendmusikzimmern.de.