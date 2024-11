QR-Codes an Parkautomaten - Polizei warnt vor Betrugsmasche

1 Behörden warnen vor Betrügereien an Parkautomaten, bei denen Kriminelle echte QR-Codes überkleben (Symbolbild). Foto: Monika Skolimowska/dpa

Um an Geld und persönliche Daten zu kommen, denken sich Betrüger immer wieder neue Maschen aus. Derzeit tauchen vermehrt manipulierte QR-Codes an Parkplätzen auf,









Link kopiert



Derzeit tauchen im Südwesten vermehrt manipulierte QR-Codes an Parkscheinautomaten auf. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Betrugsmasche, bei der Kriminelle versuchen, über QR-Codes an sensible Daten zu gelangen - sogenanntes Quishing.