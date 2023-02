1 Betrunkene Randalierer haben die Polizei in Villingen beschäftigt. (Symbolfoto) Foto: dpa

In der Nacht auf Dienstag war die Polizei mehrfach wegen in Streit geratener und betrunkener Menschen in der Villinger Innenstadt unterwegs.









Gegen 3 Uhr geriet ein betrunkenes Brüderpaar im Alter von 24 und 30 Jahren in der Bogengasse in Streit mit einer unbekannten Personengruppe. Bei dem schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung ausartenden Streit zogen sich beide Männer, die mit knapp 1,3 Promille und über 1,7 Promille deutlich alkoholisiert waren, leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Kurz nach 4 Uhr randalierte eine junge Frau vor einer Gaststätte in der Färberstraße, da sie ein Security-Angestellter in ihrem betrunkenen und aggressiven Zustand nicht mehr in das Lokal lassen wollte. Auch einer herbei gerufenen Polizeistreife gelang es nicht, die völlig außer sich geratene 23-Jährige zu beruhigen: Sie beleidigte die Polizisten und schlug um sich, als sie die Beamten in Gewahrsam nahmen. Eine Polizistin zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

23-Jährige muss mit Anzeige rechnen

Einer Freundin gelang es schließlich, die renitente junge Frau zu beruhigen, auf der Polizeiwache abzuholen und sie nach Hause zu bringen. Die 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Kurz nach 5 Uhr schlug eine angetrunkene 24-Jährige in der Färberstraße auf einen 25-jährigen Mann ein und flüchtete, was eine Polizeistreife beobachtete.

Frau verweigert ihre Personalien

Die Beamten konnte die junge Frau einholen und kontrollieren. Dabei verweigerte sie die Angabe ihrer Personalien. Die Polizisten fanden jedoch ihren Personalausweis und sprachen der Frau nach der Überprüfung einen Platzverweis aus.

Auch sie bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung und zusätzlich wegen der Verweigerung ihrer Personalien.