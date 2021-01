Mehrere Einrichtungen geschlossen Mutation im Schwarzwald-Baar-Kreis nachgewiesen

Schwarzwald-Baar-Kreis - Bei einer Person im Schwarzwald-Baar-Kreis nun erstmals eine Corona-Mutation im Labor nachgewiesen worden. Dies gab das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt. In diesem Zuge musste nun auch eine Schule in Villingen-Schwenningen geschlossen werden.