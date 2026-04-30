Mehrere Einbrüche im Raum Balingen: Mutmaßliche Einbrecherbande gefasst – Trio sitzt in Untersuchungshaft

Ermittlern ist ein Schlag gegen eine mutmaßlich überregional agierende Einbrecherbande gelungen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 28, 32 und 42 Jahren sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.
Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei sollen sich drei Männer spätestens seit September 2025 zusammengeschlossen haben, um durch Einbrüche in Wohnhäuser regelmäßig Geld zu erbeuten. Die Serie hatte ihren Schwerpunkt unter anderem im Raum Balingen, weitere Taten werden in mehreren Städten und Landkreisen vermutet.