Mehrere Einbrüche im Raum Balingen: Mutmaßliche Einbrecherbande gefasst – Trio sitzt in Untersuchungshaft

Ermittlern ist ein Schlag gegen eine mutmaßlich überregional agierende Einbrecherbande gelungen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 28, 32 und 42 Jahren sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei sollen sich drei Männer spätestens seit September 2025 zusammengeschlossen haben, um durch Einbrüche in Wohnhäuser regelmäßig Geld zu erbeuten. Die Serie hatte ihren Schwerpunkt unter anderem im Raum Balingen, weitere Taten werden in mehreren Städten und Landkreisen vermutet.

Auf die Spur der Gruppe kamen die Ermittler durch intensive Spurensicherung und aufwendige Ermittlungen. Im Fokus stand dabei vor allem ein 42-Jähriger, der als Kopf der Bande gilt. Seine beiden mutmaßlichen Komplizen sollen ihn unterstützt haben, unter anderem durch die Organisation von Fahrzeugen und Unterkünften.

Nach einem vorübergehenden Rückgang der Einbrüche Ende Februar tauchten Ende April erneut Spuren auf, die auf die Gruppe hindeuteten. Am Mittwochabend wurden zwei der Tatverdächtigen bei einem Einbruch in Reutlingen von Bewohnern überrascht und flüchteten.

Ermittlungen dauern an

Im Zuge einer großangelegten Fahndung stoppte die Polizei das Fluchtfahrzeug im Raum Tübingen und nahm die beiden Männer fest. Kurz darauf wurde auch der dritte Tatverdächtige festgenommen.

Die drei georgischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, für rund 60 Wohnungseinbrüche verantwortlich zu sein. Ein Haftrichter setzte die beantragten Haftbefehle in Vollzug, die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen dauern weiter an.