Mehrere Beschwerden: Kameraüberwachung am AfD-Büro in VS jetzt ein Fall für die Datenschützer

Mehrere Bürger haben sich über mögliche unzulässige Kameraaufzeichnungen am AfD-Wahlkreisbüro in Villingen beschwert. Der Landesdatenschutzbeauftragte bestätigt ein laufendes Verfahren.
Die Koordinierungs- und Pressestelle beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg betätigte jetzt auf Nachfrage: Ja, diese oberste Landesbehörde, die Kontroll- und Beratungsaufgaben im Bereich des Datenschutzes und der Informationsfreiheit wahrnimmt, befasst sich derzeit mit einem Fall aus VS.