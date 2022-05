1 Um künftig Staus vor dem Lahrer Paketzentrum zu vermeiden, wird dort eine Extra-Linksabbiegespur gebaut. Foto: Bender

In und um Lahr droht in den kommenden Wochen wieder Stau – und zwar gleich mehrfach. Betroffen sind unter anderem die Schaeffler-Straße und die Flugplatzstraße.















Lahr – Nach dem jüngst erfolgten Radweglückenschluss entlang der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße (wir berichteten) und einer kurzen Baustellenpause für das Landesturnfest beginnen am Montag, 30. Mai, weitere Baumaßnahmen, mit denen Einschränkungen einhergehen.

Zwischen Oberschopfheim und Friesenheim lässt das Regierungspräsidium Freiburg die B 3 sanieren. Sie wird zwischen Montag, 30. Mai, und Mitte Juni gesperrt. Der Verkehr wird über Kürzell und Ichenheim (K 5332, L 75, Neuried) umgeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidium.

In der Schaeffler-Straße in Lahr wird außerdem wieder eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, aber nun im Bereich der Zufahrt zum DHL-Paketzentrum. Die Maßnahme ist laut Stadt notwendig, um eine Linksabbiegespur für die Zufahrt zu DHL zu bauen. Dabei wird auch die vorhandene Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut.

Während der Bauarbeiten gilt die Verkehrsführung wie im Dezember, als zur Abwicklung des erhöhten Lkw-Aufkommens durch das Weihnachtsgeschäft kurzfristig ebenfalls eine Einbahnstraße eingerichtet wurde. Wer von der Autobahn in Richtung Stadtmitte fahren möchte, kann die Schaeffler-Straße befahren. Für die Gegenrichtung wird eine Umleitung über die Raiffeisenstraße und die B 415 eingerichtet. Das Gartencenter Sauter und der Aldi-Markt seien von der Regelung erneut nicht betroffen, die Geschäfte könnten aus beiden Fahrtrichtungen erreicht werden, so die Stadt.

Nach den Sommerferien plant das Regierungspräsidium bereits die Sanierung eines weiteren Teilabschnitts der B 3 – zwischen Friesenheim und Lahr – unter Vollsperrung für vier Wochen. Die Arbeiten im Bereich der Schaeffler-Straße sollen dann beendet sein. Auch bei der B 3-Sanierung wird die Umleitung teilweise über die B 415 verlaufen.

Ab Montag, 30. Mai, wird die Flugplatzstraße in Richtung Hugsweier voraussichtlich bis Montag, 20. Juni, für Kanalisationsarbeiten und Leitungsverlegungen gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über das parallel verlaufende Teilstück der Flugplatzstraße im Quartier umgeleitet. Die Maßnahme ist Teil der am Montag beginnenden Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt im Baugebiet Gartenhöfe an der Flugplatzstraße. Dieser Abschnitt beinhaltet die neue Straße "Eichertsgrund", die an die nord-südlich verlaufende Flugplatzstraße anschließen wird.

Voraussichtlich ab Montag, 20. Juni, wird die nord-südlich verlaufende Flugplatzstraße im Quartier zur Sackgasse. Die Fertigstellung der Straßenbau-, Kanalisations- und Erdarbeiten ist für voraussichtlich Mitte November vorgesehen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Bushaltestelle Flugplatzstraße auf Höhe des Stadtteilzentrums Don Bosco für die Linie 103 entfällt vom 30. Mai bis zum 20. Juni. Die Linie beginnt und endet an der Haltestelle Johann-Peter-Hebel-Schule, die sich ebenfalls an der Flugplatzstraße befindet. Die Umleitungsstrecke führt über die Schweickhardtstraße – Heiligenstraße – Almweg – Flugplatzstraße. Die Linie 109 fährt regulär.

