Mehrere Autos beschädigt: Männer flüchten in Albstadt vor Polizeikontrolle

1 Die Männer flüchteten vor der Polizei. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat ein Mercedes-Fahrer am frühen Sonntagmorgen hohen Sachschaden in Albstadt verursacht.









Gegen 4 Uhr sollte das Auto am Kreisverkehr bei der Mazmann-Sporthalle angehalten werden. Allerdings ignorierte der Verkehrsteilnehmer die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Gymnasiumstraße, ehe er in die Mühlsteigstraße einbog. Hier verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Renault Clio, welcher auf einen ebenfalls parkenden Audi A4 aufgeschoben wurde. Aufgrund der Wucht drehte sich der Mercedes und kam schließlich an einem geparkten Cupra Formentor zum Stehen.