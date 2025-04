Mehrere Auftritte an Ostern: Die letzten Tage von Papst Franziskus

3 Bei seiner Fahrt über den Petersplatz wirkte Franziskus schon sehr geschwächt. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

Einige überraschende Auftritte und ein letzter Segen auf dem Petersplatz: Papst Franziskus hat sich in den Tagen vor seinem Tod mehrmals in der Öffentlichkeit gezeigt.









Link kopiert



Rom - Am Ostermontag ist Papst Franziskus gestorben. In den letzten Tagen vor seinem Tod zeigte sich der 88-Jährige mehrmals in der Öffentlichkeit. Am Ostersonntag sprach er auch noch einmal den Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) auf dem Petersplatz. Dabei wirkte der Argentinier schon sehr geschwächt. Ein Überblick über die letzten Tage im Leben des Papstes.