Mehrere tausend Euro Beute und eine verwüstete Spargelhütte – das ist die Bilanz eines samstäglichen Einbruchs am Sulgener Bärenplatz.

Die Diebe kamen am helllichten Nachmittag. Zwischen 15 und 18.30 Uhr am vergangenen Samstag knackten sie das Schloss einer Spargel- und Erdhütte auf dem Bärenplatz im Schramberger Stadtteil Sulgen.

Nach Angaben der Verkäufer war das Schloss wurde geknackt worden, nachdem der Versuch durch die Seitenklappe einzudringen, nicht von Erfolg gekrönt war – wohl weil diese noch besser von der Bärenplatz-Kreuzung einsehbar ist, wie das Team vermutet.

In der Hütte selbst hätten sich die Eindringliche wie Vandalen verhalten, indem sie die Einrichtung umstürzten, noch vorhandenen Spargel und Erdbeeren auf den Boden warfen und Zerstörungen verursachten. Von daher gehen die Verkäufer davon aus, dass es sich nicht unbedingt um „Profis“ gehandelt hat.

Zudem erbeuteten die bislang unbekannten Täter bei ihrem Einbruch mehrere Tausend Euro, die vom Verkaufsteam zur Abholung durch die Firma Wassmer, die den Stand betreibt und beschickt, bereitgelegt worden waren.

Familie Marx, die den Verkauf in der Hütte in diesem Jahr übernommen hat, nachdem sich zunächst kein Interessent gefunden hatte, hofft, dass ein Auto oder Personen auffielen, die in diesem Zeitraum im Bereich des Bärenplatzes unterwegs waren.

Da es für diesen Fall keine Versicherung gibt, haben die Betreiber bislang auf eine Anzeige verzichtet. Eine solche – zumindest online – aufzugeben, empfiehlt allerdings Jörg Kluge von der Pressestelle der Polizei in Konstanz – vor allem auch deswegen, weil es ähnliche Fälle geben könnte. Zeugen können sich per Mail an Familie Marx, HansmichaelMarx @web.de wenden.