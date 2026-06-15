Mehreinnahmen für Innenstadt: Die Stadt Lahr will die Parkgebühren deutlich anheben

Weniger kostenlose Plätze und mehr als doppelt so hohe Gebühren: Die Verwaltung plant, mit Parkraum mehr Geld einzunehmen – auch um einen Flächenmanager zu finanzieren.
Wer nach Lahr zum Einkaufen fährt und dort die innenstadtnahen Parkplätze nutzt, muss wohl künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Beirat für Verkehrsangelegenheiten, der das Thema am Mittwoch zunächst behandelt, und schließlich dem Gemeinderat eine happige Erhöhung der Parkgebühren vor. Teilweise sollen diese sich mehr als verdoppeln.