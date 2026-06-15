Mehreinnahmen für Innenstadt: Die Stadt Lahr will die Parkgebühren deutlich anheben

Weniger kostenlose Plätze und mehr als doppelt so hohe Gebühren: Die Verwaltung plant, mit Parkraum mehr Geld einzunehmen – auch um einen Flächenmanager zu finanzieren.

Wer nach Lahr zum Einkaufen fährt und dort die innenstadtnahen Parkplätze nutzt, muss wohl künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Beirat für Verkehrsangelegenheiten, der das Thema am Mittwoch zunächst behandelt, und schließlich dem Gemeinderat eine happige Erhöhung der Parkgebühren vor. Teilweise sollen diese sich mehr als verdoppeln.

Zwei Tarifzonen statt einer: Grundlage der Neustrukturierung der Parkgebühren ist eine Aufteilung der 420 Stellplätze in zwei Tarifzonen, wie aus der Vorlage für die Sitzungen hervorgeht. Bislang gab es nur eine. Die neue Tarifzone II besteht aus den Parkflächen auf dem sogenannten Innenstadtring. Entlang der Goethe-, Berg-, Turm, Gärtner- und Tiergartenstraße bleiben die Parkgebühren unverändert bei 50 Cent pro halber Stunde.

Innerhalb dieses Bereichs sollen die Gebühren steigen. Nimmt der Gemeinderat den Vorschlag an, werden pro halbe Stunde 1,20 Euro fällig. Maximal möglich wird eine Parkzeit von zwei Stunden für 4,80 Euro sein.

Parkplätze werden kostenpflichtig

Neue kostenpflichtige Parkplätze: Insgesamt 41 Parkplätze, auf denen aktuell noch mit Parkscheibe frei geparkt werden darf, sollen künftig Geld kosten. Die Parkpalette Turmstraße (27 Plätze) und die drei Längsparkstände gegenüber der Aral-Tankstelle werden im Vorschlag der Verwaltung der Tarifzone II zugeschrieben, in die Tarifzone I fallen die Parkstände Kaiserstraße gegenüber Sanitätshaus Caroli (drei), der Parkplatz Obertorstraße am Alten Rathaus (zwei), die Parkstände Brestenbergstraße Ecke Gerichtsstraße (vier) und die Parkplätze Obststraße (zwei, bislang nicht bewirtschaftet). Zusätzliche Parkautomaten, heißt es, seien jedoch nicht nötig.

Neuer Zeitraum: Die Zeiten, in denen parken kostenpflichtig ist, sollen verlängert werden. Montags bis freitags ist eine Parkscheinpflicht von 8 bis 18 Uhr (aktuell 17 Uhr) geplant. Samstags soll Parken künftig von 8 bis 12 Uhr (zuvor 9 bis 12 Uhr) gebührenpflichtig sein.

„Brötchentaste“: Wer den digitalen Parkschein über die App „Parkster“ nutzt, wird laut Beschlussvorschlag die Möglichkeit haben, für 20 Minuten kostenlos zu parken – wie einst bei der sogenannten Brötchentaste. Das soll zum einen die Nutzung der App attraktiver machen, um den Leerungs- und Wartungsaufwand bei den Parkscheinautomaten zu reduzieren, vor allem aber ein niederschwelliger Anreiz sein, die Innenstadt zu besuchen, indem die Geschäfte für Kunden besser erreichbar sind.

Flächenmanager soll finanziert werden

Mehreinnahmen: Die klamme Stadtverwaltung, in deren Namen OB Markus Ibert am Donnerstag eine Haushaltssperre ausgerufen und „spürbare Einschnitte“, angekündigt hat, rechnet durch die Erhöhung der Parkgebühren mit Mehreinnahmen in Höhe von knapp 220.000 Euro. Ein Großteil davon ist bereits verplant – und zwar für die Innenstadt: 60.000 Euro sollen in einen neu geschaffenen Fonds für „innenstadtrelevante Maßnahmen“ fließen. Ein anderer Tagesordnungspunkt der Sitzung verrät, dass weitere 66.000 Euro für einen Flächenmanager eingeplant sind, der sich ab 2027 vor allem um die Wiederbelebung der Leerstände kümmern soll. Sollte der Gemeinderat der Erhöhung der Parkgebühren nicht zustimmen, soll diese Finanzierung über den Entfall des Stadtfests erfolgen.

Sitzung am 22. Juni

Die Sitzung am Montag, 22. Juni, ab 17.30 Uhr im Ratssaal im Rathaus II verspricht ergiebig zu werden. Neben dem Beschluss zur Erhöhung der Parkgebühren steht ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2026 an, in Folge derer die Stadträte die am Donnerstag ausgerufene Haushaltssperre bestätigen sollen. Weiter soll das Gremium wie von der Verwaltung angedacht den Bau der Breitmattenschule erst einmal zurückstellen. Mit besonderer Spannung blicken HC und TC Lahr auf den Beschluss für den Bau eines neuen Hockeyplatzes, der wieder einmal auf der Tagesordnung steht. Rund 1,85 Millionen Euro will die Stadt hier investieren, der Bau soll idealerweise schon in diesem Sommer beginnen, damit der Platz zur Hockeysaison 2027 fertig ist. Angesichts der ausgerufenen Haushaltssperre erscheint hier eine Zustimmung des Gemeinderats unsicherer denn je.