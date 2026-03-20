Mehr Windkraft im Nordschwarzwald: So viele Windräder stehen im Kreis Calw – und wo Dutzende weitere geplant sind

Bisher hält sich im Landkreis die Zahl der Anlagen, die mit Wind Strom erzeugen, in Grenzen. Die meisten stehen in Simmersfeld. Das könnte sich aber bald ändern. Wir wissen wo.
Wildwuchs und Verspargelung der Landschaft: Diese Begriffe fallen immer wieder, wenn es um das Thema Windkraft geht. Zumindest mit dem Wildwuchs soll Schluss sein dank des neuen Teilregionalplans Windenergie. Darin hat der Regionalverband Nordschwarzwald jüngst festgezurrt, wo in der Region künftig Windräder gebaut werden können.