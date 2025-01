An den Altkleidercontainern in Friesenheim ist es in den vergangenen Monaten vermehrt zu illegalen Müllablagerungen gekommen. Jetzt zieht die Verwaltung daraus Konsequenzen.

Besonders betroffen von der Vermüllung ist der Standort am Eisweier, an dem häufig überfüllte Container festgestellt werden. Die Gemeinde Friesenheim bittet die Bürger dringend, ihre Altkleider und Textilien verantwortungsvoll zu entsorgen und alternative Standorte aufzusuchen, falls ein Container voll ist.

Zusätzlich zu den Containern am Eisweier gibt es folgende Altkleidercontainer-Standorte in der Gemeinde: Friedhofstraße 8 in Friesenheim (zwischen Feuerwehr und Friedhof), Parkplatz Ziegelhof in Friesenheim (B 3), Sportplatz/Allmendstraße (Norma) in Heiligenzell, Niederschopfheimer Straße (Penny) in Oberschopfheim, Auberghalle in Oberschopfheim, Särgewerk Oberschopfheim (Oberschopfheimer Hauptstraße), Schlüssel Oberweier, Schwedenstraße Oberweier sowie Schuttern Feld.

„ Außerdem dürfen brauchbare Altkleider auch in Wertstoffhöfen abgegeben werden“, heißt es in der Mitteilung der Friesenheimer Verwaltung weiter. Der nächstmögliche Wertstoffhof ist die Annahmestelle in Lahr/Sulz.

Um die Entsorgung effizient und hygienisch zu gestalten, bittet die Gemeinde die Bürger, ihre Altkleider ausschließlich in Müllsäcken zu entsorgen und keine Kartonagen zu verwenden.

Andere Standorte sollen genutzt werden

„Die Firma Malteser sorgt bereits für eine wöchentliche Leerung der Container. Sollte dennoch ein Container überfüllt sein, appellieren wir an die Bürgerinnen und Bürger, nach der nächsten Leerung wiederzukommen oder ihre Spenden zu einem anderen der oben genannten Standorte zu bringen, um illegale Ablagerungen zu vermeiden“, so die Gemeinde.

Das Ordnungsamt wird weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu verbessern und die Einhaltung der Entsorgungsregeln sicherzustellen. Dazu gehöre die Überwachung der betroffenen Bereiche sowie die Einführung zusätzlicher Hinweisschilder an den Standorten. Die Verwaltung hofft auf die Mithilfe der Bürger, um die Gemeinde sauber und lebenswert zu halten.