Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Unterkirnach“ geht mit einer Forderung nach mehr Transparenz an die Öffentlichkeit.

„Bürgermeister Andreas Braun möchte das Thema Windräder erst intern mit dem neuen Gemeinderat vorbesprechen. Wir appellieren an den neuen Gemeinderat: Wehren Sie sich gegen diese intransparente und undemokratische Vorgehensweise“, fordert die Bürgerinitiative „Lebenswertes Unterkirnach“. Dieses Thema gehöre von Anfang an in öffentliche Sitzungen, so die Initiative.

„Es sollte nicht so gehen wie beim letzten Gemeinderat, dass die Öffentlichkeit erst informiert wird, wenn die Diskussion im Gemeinderat schon abgeschlossen ist“, meint die Gruppierung. „Genau diese Hinterzimmer-Politik führt zu Politikverdrossenheit und zur Stärkung demokratiefeindlicher Kräfte. Liebe Gemeinderäte, bitte machen Sie Bürgermeister Braun klar, dass Sie diese Vorgehensweise nicht tolerieren werden und dass so wichtige Themen nicht in Klausurtage beziehungsweise nichtöffentliche Sitzungen gehören“, untermauert die Bürgerinitiative „Lebenswertes Unterkirnach“ ihre Forderung.