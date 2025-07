Mehr Tempo 30: Vöhrenbach drückt auf die Bremse

Interessante Themen der Verkehrsschau wurden nun dem Gemeinderat vorgestellt. Von besonderer Bedeutung ist die Frage von Tempo 30 auf den Durchgangsstraßen Friedrichstraße, Schützenstraße und Villinger Straße sowie der Ortsdurchfahrt Hammereisenbach. Ebenso ging es um Parkplätze beim Friedhof und beim Haus der Heimatgilde sowie weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Bereits in der letzten Legislaturperiode hatte der Gemeinderat zur Sicherung der beiden Zebrastreifen beim „Kreuz“ und der Sparkasse Tempo 30 beantragt, was aber nie beschieden wurde. In der Verkehrsschau wurde nun deutlich, dass nach einer Gesetzesänderung Fußgängerüberwege „schützenswerte Einrichtungen“ sind, in deren Bereich Tempo 30 auch auf klassifizierten Straßen, also den beiden Landesstraßen, möglich wäre.

Bei der neuen Regelung kann rund um den Überweg auf 300 Meter Tempo 30 angeordnet werden. Darüber hinaus könnte zwischen zwei solchen Tempo-30-Bereichen auf weiteren 500 Metern ebenfalls die Geschwindigkeit beschränkt werden. Bei der Ortsdurchfahrt von Furtwangen Richtung Donaueschingen wäre ab dem Anwesen Friedrichstraße 19 bis zum Netto-Markt Tempo 30 möglich. Ebenfalls am Zebrastreifen Villinger Straße bei der Schule. Auch hier könnte der restliche Bereich bis zur Kreuzung Friedrichstraße/Pfarrkirche einbezogen werden. Da dies sehr komplex ist, beschloss man, die Thematik im Herbst ausführlich zu beraten und dann zu beschließen.

Kritisch angemerkt wurde, dass an jeder betroffenen Straßenkreuzung Tempo-30-Schilder aufgestellt werden müssen, wobei man doch einen Schilderwald vermeiden wolle.

Die gleiche Regelung gilt beim Zebrastreifen in Hammereisenbach: Für die ganze Ortsdurchfahrt ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht möglich, aber im Bereich des Zebrastreifens auf insgesamt 300 Metern. Der Ortschaftsrat soll nun die genaue Markierung beraten.

Kein Dauerparken am Friedhof

Bestätigt wurde bei der Verkehrsschau der Antrag auf eine Beschilderung des Parkplatzes beim Friedhof mit einer begrenzten Parkzeit von zwei Stunden, um Dauerparken zu unterbinden. Ebenso sollen in der Johann-Peter-Hebelstraße beim Haus der Heimatgilde auf einem unbebauten Stück vier Parkplätze markiert werden. Ein Teil der Fläche erhält eine Sperrmarkierung, damit die Feuerwehr jederzeit im Langenbach Wasser holen kann.

So ist es in Urach

Eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung bei der Ortsdurchfahrt Urach ist nicht möglich, aber Tempo 30 für einen begrenzten Bereich, über den der Ortschaftsrat beraten soll. Weiter soll auf der Landstraße Hammereisenbach Richtung Wolterdingen kurz vor der Gemarkungsgrenze an einer unübersichtlichen Kurve Tempo 70 angeordnet werden.