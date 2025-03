Noch rund vier Monate bis es wieder los geht: Am 11. Juli werden Hunderte Lahrer Sportler die Laufschuhe schnüren und die fünf Kilometer lange Strecke auf dem LGS-Gelände in Angriff nehmen. Neu ist eine Start-up-Wertung für junge Unternehmen.

„Der Firmenlauf ist Freude pur“, erklärte Lahrs Erster Bürgermeister Guido Schöneboom auf einer Pressekonferenz zu dem Event am 11. Juli. Startschuss ist dieses Jahr wieder um 18 Uhr im Seepark, danach gibt es eine After-Run-Party.

Die Laufstrecke hat wie gewohnt eine Länge von fünf Kilometern und führt durch das LGS-Gelände. „Die Route gefällt mir sehr gut“, berichtet Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der Saarbrücker Firma N-Plus-Sport, die mehrere Firmenläufe im Südwesten Deutschlands organisiert. Es sei eine Naturstrecke am Rande der Stadt. Zudem sei die Route verkehrsfrei und bis auf die Ortenau-Brücke über die B 415 flach. Vergangenes Jahr wagten sich rund 1800 Sportler auf die Strecke.

Für den Lauf sind in diesem Jahr nur kleine Optimierungen geplant

Das Konzept des Laufes werde in Lahr gut angenommen, so Niedermeier weiter. Die teilnehmenden Firmen könnten sich so auch als attraktive Arbeitgeber oder Ausbildungsbetriebe positionieren. In diesem Jahr werde man nicht viel ändern, sondern nur kleine Optimierungen vornehmen. Unter anderem solle es dieses Jahr mehr „Strecken-Entertainment“ geben, um für Spaß und Kurzweil zu sorgen.

Neu ist in diesem Jahr eine Start-up-Wertung, die junge Unternehmen und Gründer motivieren soll, am Firmenlauf teilzunehmen. Unter den teilnehmenden Start-ups werden Preise verlost, wie Niedermeier informiert. Ein Unternehmen zählt als Start-up, wenn es im Jahr 2020 oder später gegründet wurde. „Team-Captains“, die 2025 zehn Prozent mehr Mitarbeiter als im Vorjahr für die Teilnahme motvieren, bekommen einen Gutschein der Drogeriekette DM in Höhe von 25 Euro.

Nach dem Lauf steigt um 20 Uhr die Siegerehrung. Prämiert werden die drei größten Teams, die drei Unternehmen mit den meisten Auszubildenden und die drei Unternehmen mit den kreativsten Outfits.

2024 ging der Kreativpreis an die Firma Emuk, deren Mitarbeiter als Schneewittchen und die sieben Zwerge verkleidet waren. Titelsponsor Zalando wurde mit 120 Läufern als größte Mannschaft geehrt, Schaeffler Technologies für die Teilnahme mit den meisten Azubis. Der schnellste Läufer war nach knapp 17 Minuten im Ziel. Auf der After-Run-Party wird es in diesem Jahr wieder Live-Musik geben, mit dabei ist die Band „Elliot“.

Laut Bürgermeister ist der Firmenlauf definitiv in der Stadt angekommen

„Zum Glück gibt es diese Mal zeitgleich kein Fußballspiel“, so Niedermeier schmunzelnd. 2024 war nach dem Lauf das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien übertragen worden – und die Deutschen flogen aus dem Wettbewerb. „Das war schon ein Stimmungskiller.“

Laut Schöneboom ist der Firmenlauf definitiv in der Stadt angekommen und gehöre in Sachen Sport zu den Highlights in Lahr. Dabei ginge es gar nicht um die Zeit, die es zum Bewältigen der Strecke brauche – sondern darum, mit dabei zu sein. Auch die, die erst zum Schluss ins Ziel einlaufen, werden gefeiert. Und am Schluss können alle gemeinsam auf der After-Run-Party feiern.

Nun gehe es darum, so Niedermeier, dass in allen Terminkalendern von Lahrer Firmen der 11. Juli geblockt werde. „Die Team-Captains sollten jetzt damit beginnen, die Kollegen zu motivieren und Anmeldungen zu sammeln“, erklärt der Organisator. Die vier Monate ließen sich noch gut nutzen, um sich auf den Lauf vorzubereiten: „Vielleicht kann manch einer heute Nachmittag schon einmal nach seinen Laufschuhen suchen“, so Niedermeier.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist bis Montag, 23. Juni, möglich. Die Anmeldegebühr beträgt 22,50 Euro. Pro Läufer spenden die Organisatoren einen Euro an karikative Zwecke. Laut Ralf Niedermeier von N-Plus-Sport kamen so im vergangen Jahr aus allen von dem Unternehmen organisierten Läufen 80 000 Euro zusammen. Weitere Infos gibt’s auf www.firmenlauf-lahr.de