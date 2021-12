4 "Friede", "Freiheit" und "Keine Diktatur" war gegen 16 Uhr dann lautstark in der Fußgängerzone zu vernehmen. Foto: Wegner

"Was ist denn das hier?", fragten unbeteiligte Passanten am Sonntag in Schrambergs Innenstadt hinsichtlich einer Zusammenkunft von rund 50 Personen zu "Schramberg steht auf" in der Fußgängerzone. Und hatten kein Verständnis – "wir sind geimpft", sagten sie.















Schramberg - "Impfstatus egal – Lust am Leben 1G + 1M, Gesund und Munter" lautete die Aufschrift auf einem Plakat, das ein Kleinkind auf dem Rücken trug. "Ich selbst kann ja nicht, ich bin Lehrerin", meinte eine Teilnehmerin, die die Presse auf das Kind hinwies, hinsichtlich der Aussagen, die sie an dem Sonntagnachmittag vielleicht gerne selbst getätigt hätte. Aber auch sonst gab es außer einer Deutschlandfahne und eines Sängers mit Gitarre, der in seinen Worten beispielsweise zum Tanzen aufforderte, keinen öffentlichen Aussagen. Und so ließ die Polizei, die zunächst mit fünf Beamten vor Ort war, die "Spaziergänger" auch gewähren.

Auswärtige und Einheimische

Unter ihnen fanden sich zahlreiche weniger bekannte Gesichter, wahrscheinlich auch von auswärts Angereiste, die zum Teil bereits eine Stunde zuvor schon in die Stadt gekommen waren, um auf den Beginn zu warten, und mit der Zeit auch immer mehr Menschen aus Schramberg, seinen Teilorten und dem Umland, die so auch schon bei anderen Aktionen dieses Jahres gegen das Impfen und Corona-Maßnahmen zusammengekommen waren. Und so stellte sich bald auch nach freundschaftlichen Umarmungen ein munteres Plaudern ein – "man kennt sich halt in der Szene" meinte ein Beobachter dazu.

Polizei vor Ort

Wer am Freitag im ZDF die Heute-Show gesehen hatte, der wusste ja schon, wie so ein Spaziergang rechtlich ablaufen kann und wie wenig Möglichkeiten die Polizei hat eine solche Versammlung zu unterbinden, solange sie friedlich abläuft und beispielsweise keine Gegendemonstranten auftauchen. Und so blieb den Beamten vor Ort auch nicht viel mehr übrig, als das Geschehen zu beobachten. Später begaben sie sich dann ebenfalls die Fußgängerzone hinauf und anschließend wieder hinab, als sich die "Spaziergänger" nach einiger Zeit dann in Bewegung gesetzt hatten und einer hinter der geschwenkten Deutschlandfahne lautstark "Frieden", "Freiheit" und "Keine Diktatur" rief.