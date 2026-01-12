Mehr Spielstärke, mehr Freiheiten: Haiterbacher U14-Turnier zeigt, wohin sich der Fußball entwickelt

Das große Haiterbacher U14-Turnier ist immer auch ein Schaufenster, das zeigt, wohin sich der Profifußball in Zukunft entwickeln wird
Die Prognose, dass beim 27. internationalen U14-Hallenturnier des TSV Haiterbach wieder eine Schweizer Mannschaft ganz vorne mitspielen wird, hatte sich bewahrheitet. 2024 gewann der FC Basel das Turnier, 2025 kam der FC St. Gallen bis ins Finale. Und in diesem Jahr war es erneut der FC Basel, der auf dem Treppchen ganz oben stand. Er hatte im Finale den 1. FC Heidenheim mit 3:2 besiegt. Das Spiel um Platz drei gewann der FC Augsburg mit 4:0 gegen die TSG Hoffenheim.