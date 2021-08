1 Einen neuen Fußgängerüberweg gibt es an der Kreuzung der Saarlandstraße mit der ­Zeppelinstraße in der Villinger Südstadt. Foto: Bräun

Neu, sinnvoll und seit wenigen Tagen deutlich markiert: der neue Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen an der Kreuzung Saarlandstraße/Zeppelinstraße in der Villinger Südstadt.

VS-Villingen - Ausgestattet ist die verkehrliche Sicherheitsmaßnahme nahe der Johanna-Schwer-Kita und der Hotelfachschule auch mit neuem, geriffeltem Gehweg-Belag, der Sehbehinderten eine deutliche Orientierung bieten kann.

Gefahren an Laiblestraße

Für die stark frequentierte Saarlandstraße, so Anwohner der mittleren Südstadt und aufmerksame Beobachter, gilt jedoch weiter oben auch die Kreuzung Saarlandstraße/Laiblestraße als überaus "scharfes" Eck, was hier an der hohen Passanten- und Fahrzeug-Frequenz durch die Apotheke, die Arztpraxis und die Laufrichtung von und zu den Einkaufsmärkten in der nahen Herdstraße liegt. Auch hier wäre trotz Sperrflächen eine ebensolche Maßnahme sinnvoll. Hierzu müsste sich jedoch noch die kleine oder große Verkehrskommission kümmern.