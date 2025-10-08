Mehr Sicherheit für Kinder: Wie Lörrach Schulwege sicherer machen will

Elterntaxis kommen zunehmend in Verruf, weil sie für unsichere Situationen vor Schulen sorgen. In Brombach wurden nun ganz besondere Maßnahmen aufgegleist. Wie sehen diese aus?
„Ja, wo soll ich denn dann parken!“, ruft eine Dame, die gerade aus ihrem Auto vor der Hellbergschule steigt. Freundlich wird sie von den Gemeindevollzugsdienst-Mitarbeitern aufgeklärt. Denn die Situation vor Schule und Kindergarten in Brombach hat sich geändert. Sichere Schulwege sind bundesweit ein großes Thema. Auch Lörrach sei da dran, konnte man beim Vororttermin für die Presse erfahren. Schritt für Schritt werden an Schulen in ganz Lörrach Pläne erarbeitet, neue Zebrastreifen, beispielsweise in Tüllingen oder an der FES, aufgemalt.