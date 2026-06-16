Mehr Sexualdelikte: So steht es um die Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

Einerseits ist die Aufklärungsquote so hoch wie nie. Andererseits steigt die Zahl der jüngeren Täter. Vor allem ein Bereich sticht heraus: die steigende Zahl an Sexualstraftaten.
Statistiken können die Realität nicht eins zu eins abbilden. Sie erfassen nur Straftaten, die angezeigt oder der Polizei bekannt werden. „Nicht alles, was auf der Straße passiert, spiegelt sich in der Statistik wider“, sagt Gerd Hartmann von der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Reutlingen. Dennoch geben sie Hinweise auf Entwicklungen, erklärt er am Montagabend bei der Sitzung des Jugendausschusses im Balinger Landratsamt.