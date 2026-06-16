Mehr Sexualdelikte: So steht es um die Jugendkriminalität im Zollernalbkreis

Einerseits ist die Aufklärungsquote so hoch wie nie. Andererseits steigt die Zahl der jüngeren Täter. Vor allem ein Bereich sticht heraus: die steigende Zahl an Sexualstraftaten.

Statistiken können die Realität nicht eins zu eins abbilden. Sie erfassen nur Straftaten, die angezeigt oder der Polizei bekannt werden. „Nicht alles, was auf der Straße passiert, spiegelt sich in der Statistik wider“, sagt Gerd Hartmann von der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Reutlingen. Dennoch geben sie Hinweise auf Entwicklungen, erklärt er am Montagabend bei der Sitzung des Jugendausschusses im Balinger Landratsamt.

Die gute Nachricht vorweg: Die Menschen im Zollernalbkreis leben sicherer als in vielen anderen Landkreisen. „Es zeigen mehr grüne Pfeile nach unten als rote Pfeile nach oben“, fasst Hartmann die Statistik zusammen. „Jede einzelne Straftat ist zu viel, aber es gibt Städte und Landkreise, die würden sich mit solchen Zahlen sehr glücklich schätzen.“

Die sogenannte Kriminalitätsbelastung lag im vergangenen Jahr bei 3240 Straftaten je 100.000 Einwohnern. Insgesamt wurden 2025 im Zollernalbkreis 6264 Straftaten registriert. Mehr als 1500 Fälle entfielen auf Wiederholungstäter. Die Aufklärungsquote lag bei 65,2 Prozent – ein neuer Spitzenwert, so Hartmann. Der Gesamtschaden belief sich auf rund 18 Millionen Euro.

Mehr Jungtäter mit Messer

Bei der Jugendkriminalität zeigt die Statistik ein gemischtes Bild. Insgesamt wurden 764 tatverdächtige Kinder, Jugendliche und Heranwachsende unter 21 Jahren registriert – ein Plus von 33 im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Kindern stieg die Zahl deutlich auf 215 Tatverdächtige, ein Anstieg um 45.

Eine erfreuliche Entwicklung gibt es hingegen bei den Jugendlichen: 306 tatverdächtige Jugendliche wurden 2025 erfasst, 18 weniger als im Jahr zuvor.

Mit Sorge beobachten die Beamten jedoch den Anstieg von Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung bei tatverdächtigen Kindern. Darunter fallen etwa die Verbreitung und der Besitz kinderpornografischer Inhalte sowie andere Sexualdelikte. Häufig spielen dabei Smartphones und soziale Netzwerke eine Rolle. Kinder seien sich der strafrechtlichen Konsequenzen ihres Handelns oft nicht bewusst, erläutert Hartmann. Die Polizei setzt deshalb verstärkt auf Präventionsarbeit an Schulen und die Aufklärung von Eltern.

Der Anstieg in einzelnen Bereichen sei zudem auch vor dem Hintergrund einer erhöhten Sensibilisierung und konsequenteren Anzeigeverhaltens zu betrachten, wodurch entsprechende Delikte häufiger bei der Polizei erfasst werden.

Auch Messer spielen bei jungen Tatverdächtigen eine zunehmende Rolle. 2025 registrierten die Beamten 27 Fälle, in denen tatverdächtige Kinder, Jugendliche oder Heranwachsende ein Messer mit sich führten oder einsetzten. Das sind zwölf mehr als im Vorjahr. Nicht in jedem Fall wird ein Messer tatsächlich eingesetzt – häufig werde es lediglich mitgeführt oder bei Kontrollen festgestellt. Dennoch erhöhe sich dadurch bei Auseinandersetzungen das Verletzungsrisiko deutlich, warnt Hartmann. Besonders unter Alkoholeinfluss steige die Eskalationsgefahr. „Die aktuelle Bereitschaft, es einzusetzen, ist deutlich höher als früher“, sagt Hartmann.

Täter aus dem Umfeld

Ein Blick auf die Täter-Opfer-Beziehungen zeigt zudem, dass Gewalt im Jugendbereich häufig im sozialen Nahfeld stattfindet. Bei unter 21-Jährigen kannten im Jahr 2025 zwischen 55 und 61 Prozent der Opfer die Tatverdächtigen bereits zuvor – es bestand also eine Vorbeziehung. Häufig handelt es sich dabei um Konflikte im Freundes- oder Bekanntenkreis, etwa in der Schule oder im privaten Umfeld.

„Wir schauen immer auf die Täter, aber die Opfer werden zu wenig berücksichtigt“, sagt Landrat Günther-Martin Pauli. Trotz verstärkter Videoüberwachung und besserer Beleuchtung gebe es noch Bereiche im Landkreis, „wo wir noch Luft nach oben haben“.

So unterscheidet die Polizei die Altersgruppen

Bei der Jugendkriminalität zeigt die Statistik ein gemischtes Bild: Die Polizei unterscheidet dabei zwischen Kindern (unter 14 Jahren), Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) und Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahre). Kinder sind zwar strafunmündig, werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) aber dennoch als Tatverdächtige erfasst. Die PKS bildet nämlich das polizeiliche Ermittlungsgeschehen ab und nicht das Ergebnis eines Strafverfahrens.