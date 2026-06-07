Mehr Schulsozialarbeit: Starke Kids und Abenteuer in Nusplingen

Erlebniswanderungen, Spiele, eine Kinderdisco und ein Wimmelbuch zum Thema Demokratie und Kinderrechte: Das waren nur ein paar Einblicke, die Sabine Geckeler und Patricia Stauß in die Schulsozialarbeit an der Grundschule in Nusplingen gaben. Die Sozialpädagoginnen vom Diaspoarahaus Bietenhausen (Kinder- und Jugendhilfe) waren in die jüngste Sitzung des Gemeinderats gekommen, um einen Bericht über ihre Arbeit zu geben.​

Patricia Stauß ist noch recht neu dabei, sie leitet seit April die Montagsgruppe in der Nusplinger Grundschule. Der Treff sei gut angelaufen, berichtete sie den Räten: „Beim ersten Mal waren es noch fünf Kinder, inzwischen sind wir bei 15“, sagte sie sichtlich erfreut. Die Gruppe trifft sich immer von 14 bis 15.30 Uhr.

Sabine Geckeler zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der aktuellen Lage. Die Schulsozialarbeit wurde um 30 Prozent erhöht. Das eröffnet den Ausbau der bisherigen Angebote: „Wir haben mehr Zeit für die Betreuung“, sagte Geckeler. Beispielsweise in Form von Einzelberatung, die auch über einen längeren Zeitraum möglich sei. Kontinuierliche Präventionsangebote in den Klassen, zeitnahe Problem- und Konfliktbewältigung und das Aufgreifen von spezifischen Klassenthemen seien weitere wichtige Themen, die von der Schulsozialarbeit aufgefangen und umgesetzt werden.

Zusätzlich außerschulische Angebote

Damit nicht genug: Außerschulische Angebote ergänzen das bisherige Angebot der Schulsozialarbeit, berichtete Geckleler – etwa die Aktion „Starke Kids 2026“, um das Selbstbewusstsein von Kindern zu fördern und zu stärken. Auch eine eintägige Abenteuerwanderung in Kooperation mit der Grundschule Oberheim haben die Grundschülerinnen und -schüler dieses Jahr schon unternommen. „Da hätten wir ein ganzes Wochenende draus machen können, so begeistert waren alle“, erzählte Geckeler.

Das Sommerferienprogramm könne dieses Jahr mit zwei Personen ebenfalls größer angeboten werden: „Das wird in Nusplingen immer sehr gut angenommen“, sagte sie abschließend. Bilder der verschiedenen Aktionen unterstrichen den Bericht der zwei Sozialarbeiterinnen.