Mehr Schulsozialarbeit: Starke Kids und Abenteuer in Nusplingen

Die Schulsozialarbeit an der Grundschule Nusplingen wächst: Dank aufgestockter Stellenanteile können Kinder und Familien noch intensiver begleitet werden.
Erlebniswanderungen, Spiele, eine Kinderdisco und ein Wimmelbuch zum Thema Demokratie und Kinderrechte: Das waren nur ein paar Einblicke, die Sabine Geckeler und Patricia Stauß in die Schulsozialarbeit an der Grundschule in Nusplingen gaben. Die Sozialpädagoginnen vom Diaspoarahaus Bietenhausen (Kinder- und Jugendhilfe) waren in die jüngste Sitzung des Gemeinderats gekommen, um einen Bericht über ihre Arbeit zu geben.